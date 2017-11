Printul Harry se insoara primavara viitoare

Inca un motiv de bucurie pentru Familia Regala britanica. In asteptarea celui de-al treilea copilas al cuplului William-Kate, se fac deja si planuri de nunta, dupa ce Harry si iubita lui, Meghan, s-au logodit.

Mezinul Printului Charles si-a cerut iubita de sotie, in cursul acestei luni, la Londra, nunta lui Harry cu Meghan Markle urmand sa aiba loc primavara viitoare. Anuntul oficial a fost facut luni dinspre Familia Regala.

Inca nu s-a aflat data la care urmeaza sa aiba loc fericitul eveniment din viata printului in varsta de 33 de ani si al actritei americane in varsta de 36 de ani. Ci doar faptul ca indragostitii vor locui la Kensington Palace, in Nottingham Cottage.

sursa foto: facebook.com/TheBritishMonarchy