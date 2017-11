Printul Harry se casatoreste in primavara cu actrita divortata

Printul Harry, nepot al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu prietena sa, actrita americana Meghan Markle, in primavara anului 2018, au anuntat, ieri, responsabili ai Clarence House, resedinta oficiala a tatalui sau, printul Charles. Meghan Markle va fi a doua femeie divortata americana care va intra in familia regala britanica dupa Wallis Simpson, pentru care regele Edward al VIII-a trebuit sa abdice in 1936.

Harry, in varsta de 33 de ani, in prezent al cincilea pe linia de succesiune la tronul britanic, si Markle, in varsta de 36 de ani, cel mai bine cunoscuta pentru rolul ei din serialul “Suits”, s-au logodit la inceputul acestei luni. Regina Elisabeta a II-a este ”incantata” de viitoarea casatorie a nepotului sau Harry. “Regina si ducele de Edinburgh sunt incantati de cuplu si le doresc multa fericire”, spune si un comunicat al Palatului Buckingham.

La randul lor, parintii lui Markle, Thomas Markle si Doria Ragland s-au declarat : ”incredibil de fericiti”. Data si locul nuntii urmeaza sa fie confirmate, insa se speculeaza ca nunta printului Harry poate coincide cu nasterea celui de-al treilea fiu al ducilor de Cambridge. De altfel, cuplul se va instala la o aruncatura de bat de Palatul Kensington, unde locuieste in prezent printul Harry, precum si ducii de Cambridge si copiii acestora, George si Charlotte. Harry si Meghan s-au cunoscut in iulie 2016 prin intermediul unor prieteni. Printul a confirmat public relatia lor cateva luni mai tarziu, dar abia in septembrie anul acesta s-au afisat prima data public la Jocurile Invictus din Toronto, un eveniment sportiv pentru veteranii raniti.

O fata cu personalitate

Markle, care este divortata, a aparut intr-un numar de spectacole de televiziune si filme, cum ar fi “Bosses Horrible”, dar si-a castigat faima pentru rolul ei “Rachel Zane” din serialul dramatic “Suits”. A avut si ea roluri proeminente in activitatea umanitara, cum ar fi cel de ambasador mondial pentru organizatia de caritate pentru copii World Vision.