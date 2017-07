Printul de Hanovra s-a insurat cu scandal

Printul Ernst August Jr. de Hanovra si designerul rus Ekaterina Malysheva s-au casatorit sambata, impotriva cutumei care cerea ca soata sa aiba si ea sange nobil sau macar sa capete aprobarea tatalui printului.

La cununia religioasa au asistat 600 de invitati, dar au fost prezenti, in afara bisericii, mii de curiosi si simpatizanti, unii purtand chiar costume traditionale. Ceremonia religioasa a avut loc la Hanover Market Church, dar tatal mirelui, printul Ernst August V, nu a fost prezent si a refuzat sa dea cuplului binecuvantarea sa.

Nunta a continuat pe muzica fanfarelor, care i-a insotit pe miri intr-o plimbare ca in basme, in caleasca. Festivitatile au inclus o receptie si o cina la doua castele care apartin familiei, in Hanovra. Oaspetii au mers mai intai la castelul Herrenhäuser pentru o receptie, dupa care s-au deplasat la cina, la castelul Marienburg.

Tatal mirelui, printul Ernst-August al V-lea, in varsta de 63 de ani, conduce Casa regala de Hanovra, care a dat numerosi monarhi europeni, inclusiv regi britanici, intre 1700 si 1900. Soacra lui este faimoasa Grace Kelly.