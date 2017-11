Printisorii sauditi, inchisi la Ritz

Sambata, aproape de miezul noptii, clientii opulentului hotel Ritz-Carlton din capitala Ryad au primit ordinul sa coboare din camere impreuna cu bagajele. Hotelul a fost transformat in puscarie de cinci stele pentru 30 de persoane din elita saudita, inclusiv 11 printi, arestati pentru coruptie.

In timp ce clientii de la Ritz Carlton se indreptau catre autobuze pregatite sa-i duca spre alte hoteluri din capitala saudita, personalul si serviciile de securitate pregateau sosirea unor noi clienti care nici pe departe nu erau pregatiti sa petreaca o noapte departe de case, nemai vorbind de un sejur intr-un hotel de cinci stele. Ei au devenit prizonierii cei mai cunoscuti ai Arabiei Saudite, urmare a arestarilor in masa ordonate de printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman. Care nu a lamurit nici pe departe, cu subiect si predicat, de ce sunt acuzati acesti oameni, in afara ca i-ar sta in cale pana la preluare oficiala a puterii de la regele Salman. Printre puscariasii de cinci stele se numara si printul Al-Waleed bin Talal, unul din cei mai bogati oameni din lume, printul Adel Fakeih, ministrul Economiei, si printul Miteb bin Abdullah, fost sef al Garzii Nationale. Alaturi de ei, ministri si oameni de afaceri, care au fost debarcati dupa miezul noptii la Ritz Carlton. Un episod rar in regat, ca elitele sa fie expuse astfel la un examen public.

Elite care si-au pastrat insa privilegiul sa fie inchise in lux. Pentru acuzatii similare (coruptie, deturnare de bani publici etc) supusii sauditi de rand fac brusc cunostinta cu un sistem carceral cu totul deosebit de Ritz. Un sistem acuzat ca practic sistematic tortura si detentiile arbitrare.

Trump: Au muls tara

Presedintele SUA si-a reafirmat pe Twitter increderea in regele Salman si in printul mostenitor. ”Am incredere totala in regele Salman si in printul mostenitor. Ei stiu exact ce fac”, a postat Donald Trump, referindu-se la valul masiv de epurari ordonat de regele saudit si pus in practica de Mohammed bin Salman. Trump i-a acuzat pe printii, ministrii si oamenii de afaceri arestati ca au ”muls” Arabia Saudita de-a lungul anilor.

Arabia Saudita este un aliat de drum lung al SUA. Sambata, Trump s-a intretinut al telefon cu regele Salman si cu printul mostenitor, salutand ”recentele declaratii publice ale celor doi cu privire la necesitatea de a construi o regiune moderna, pasnica si toleranta” in Golf. Apoi si-a exprimat dorinta ca regatul saudit sa aleaga Wall Street pentru introducerea pe bursa, prevazuta in 2018, a gigantului petrolier saudit Aramco.

Printul care a pierdut 1,2 miliarde de dolari in 48 de ore

Arestat dupa actiunea “anticoruptie” a lui Mohammad bin Salman, printul saudit Alwaleed bin Talal a ramas cu o paguba de peste un miliard de dolari in 48 de ore, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investitii saudit pe care l-a infiintat in 1979 — a pierdut 1,3 miliarde de dolari din capitalizarea bursiera. Printul ramane printre cei mai bogati oameni din lume, chiar daca averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari. Alwaleed bin Talal detine si participatii in banca americana Citigroup, reteaua de socializare Twitter, firma de ride-hailing Lyft si grupul media Time Warner. In luna septembrie, Kingdom Holding a cumparat in septembrie o participatie de 16,2% in Banque Saudi Fransi — a cincea mare banca din Arabia Saudita.