Printii William si Harry vor juca in Star Wars

Mostenitorii casei regale britanice sunt in distributia noului film „Star Wars: The Last Jedi”, a opta serie din saga intergalactica, alaturi de Tom Hardy, Gary Barlow si John Boyega.

Anuntul a fost confirmat de John Boyega, cel care il interpreteaza pe Finn, pentru The Hollywood Reporter. Ce-i drept, William si Harry vor fi destul de greu de recunoscut pentru ca ambii vor interpreta rolurile de Stormtroopers, soldatii imperiali. Printii vor purta costume si masti, inclusiv Barlow si Boyega, asa fanii lor ii pot remarca doar dupa voce. William si Harry au fost prezenti in luna august pe platourile de filmare de la Pinewood Studios, de langa Londra, cand i-au intalnit pe membrii echipei, inclusiv pe Mark Hamill, Daisy Ridley si Boyega. Desi John Boyega a aparut alaturi de cei mai cunoscuti frati din lume, spune publicatia americana, actorul britanico-nigerian a marturisit ca experienta a fost mai mult distractiva decat intimidanta.