Printii sauditi, eliberati pe miliarde

Majoritatea personalitatilor arestate in noiembrie, in cadrul unei ample operatiuni anticoruptie lansata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, au acceptat un ”aranjament financiar” in schimbul libertatii din puscaria de lux in care s-a transformat hotelul Ritz-Carlton din capitala Riad. Banet garla incepe sa umple Trezoreria saudita. Fiul defunctului rege Abdallah a fost nevoit sa lase un miliard de dolari.

Peste 200 de printi, ministri si oameni de afaceri cu fost arestati in noiembrie, dupa infiintarea unei Comisii anticoruptie prezidata de Mohammed bin Salman. ”Majoritatea detinutilor care fac obiectul acuzatiilor de coruptie au acceptat un acord”, a indicat procurorul general al Arabiei Saudite, adaugand ca 159 de persoane se afla in detentie in cest caz. Anterior, Bin Salman a declarat ca 95% din persoanele detinute au acceptat o ”reglementare”, adica restituirea Trezoreriei saudite a banilor pe care Comisia ii apreciaza ca rezultati din activitati necinstite. Potrivit procurorului general al Arabiei Saudite, cel putin 100 de miliarde de dolari au fost deturnati sau folositi in scopuri de coruptie de catre cei acuzati. O sursa apropiata guvernului indica pretul platit de printul Miteb bin Abdallah, fiul defunctului rege Abdallah, fost sef al Garzii Nationale si vazut ca pretendent la tron: un miliard de dolari (845 miliarde de euro). Miliarde incep sa fie varsate in buzunarele regatului saudit. In plus fata de printul Miteb, cel putin alti trei printi au semnat aceleasi ”aranjamente” cu Riad, parasind opulentul hotel Ritz-Carlton, unde se aflau detinuti.

Printul miliardar Al-Walid nu vrea sa plateasca

Dupa eliberarea printului Miteb, toate privirile s-au intors spre cunoscutul miliardar Al-Walid bin Talal, unul din cei mai bogati oameni din lume, printre altele actionar la Twitter si proprietarul multor hoteluri de faima, cum ar fi George V din Paris. Va parasi si el inchisoarea de cinci stele de la Ritz-Carlton?

”Nu este pregatit deocamdata sa faca un compromis cu autoritatile si vrea sa mearga la tribunal”, indicat o sursa diplomatica, indicand ca Al-Walid este un ”dur” si ca va fi, probabil, ultimul care va pleca de la Ritz-Carlton. ”Dosarele lui Mohammed bin Salman il acuza pe Al-Walid ca a spalat zeci de miliarde de dolari”, a precizat si o sursa din cadrul armatei.

Alt hotel, alte interogatorii

Printul mostenitor, care conduce si o structura destinata ”gestionarii” bunurilor imobiliare (vile, terenuri, avioane, iahturi, limuzine) confiscate dupa lansarea epurarilor, duce propriul razboi anticoruptie, la 400 km de Riad. Unde autoritatile saudite fac mai multe interogatorii in estul tarii, tot la un hotel de cinci stele, Le Meridien, in Al Khobar. Regiunea este considerata fieful lui Mohammed bin Nayef, fostul print mostenitor si ministru de Interne, brutal dat la o parte in iunie in favoarea lui Mohammed bin Salman. Dincolo de Nayef, aceste anchete tintesc in principal gigantul petrolier Aramco, al carui sediu din Dhahran nu se afla decat la cinci kilometri de Al Khobar.

Numerosi printi sau oameni de afaceri, precum miliardarul etiopian Mohammed al Hussein Al Amoudi, si-au marit averile cumparand transporturi de petrol brut la preturi inferioare cu 20% pietei. ”Deturnarile sunt enorme iar Mohammed bin Salman vrea o operatiune maini curate la Aramco”, a indicat aceeasi sursa militara. Pe de alta parte, sauditii il acuza pe Amoudi de coruptie, in urma unui proiect pe care l-a facut in comun cu fostul ministru de Finante din regat, Ibrahim Al Assaf. Mandatati pentru a construi ferme specializate in productia de lapte in Etiopia, cei doi ar fi primit nejustificat trei miliarde de dolari. Cu o avere de zece miliarde de dolari, Al Amoudi, arestat si el, nu-si va recapata libertatea fara sa semneze un cec consistent. Acelasi lucru si pentru Bakr bin Laden, PDG-ul gigantului BTP Saudi Benladen Group. Bin Laden ar putea insa argumenta ca arieratele guvernului saudit fata de grupul sau se ridica la 25 de miliarde de dolari.