Printesa Kosem e romanca

Kosem este noul serial turcesc care se pregateste sa faca furori in Romania, cu atat mai mult cu cat interpreta rolului principal, o tanara de numai 19 ani, are origini romanesti.

Cei care au adorat “Suleyman Magnificul” au motive de bucurie. Serialul istoric turcesc Kosem se pregateste sa ii readuca in luxurianta viata a sultanilor de altadata. In plus, personajul central, printesa Kosem, este interpretata de o tanara foarte talentata pe nume Anastasia Tsilimpiou. Anastasia are origini romanesti, mai exact, tatal ei este nascut la noi in Romania, de unde a plecat in Grecia in anii ’90. Daca nu ne credeti, mai aflati ca exoticul nume Tsilimpiou provine din cat se poate de romanescul Cilibiu, numele din buletin al tatalui ei. Atentie, la numai 19 ani, Anastasia are deja o cariera de invidiat: la 4 ani a debutat ca model, iar la 8 ani era deja vedeta unui serial foarte indragit in Grecia, iar pentru rolul din Kosem a data probe alaturi de nu mai putin de 1.000 de alte tinere talentate si se anunta ca o vom revedea si in alte productii turcesti pentru micile ecrane.

Povestea unei rapiri

Undeva in Tinos (Grecia de azi) o fata de 13 ani, Anastasia, duce o viata linistita alaturi de parintii ei si de o sora mai mica. Cu putin timp in urma, ea fusese pictata cu un miel in brate, iar pictura a ajuns la Safyie, femeie care detine postul de valide in sultanatul vecin. Pictura ajunge la tanarului Ahmet, viitor sultan. Acesta ramane impresionat de frumusetea fetei si atunci Safiye porunceste sa fie cautata si adusa la palat. Oamenii trimisi dupa Anastasia o iau cu forta de acasa, lasandu-le alor ei o punga cu galbeni in schimb. Pe drum, fata tot incearca sa scape, si este ajutata de un anume Iskender, ucenic la scoala de ieniceri, care mai tarziu va deveni unul dintre cei mai de incredere oameni ai sultanului Ahmet. El nu reuseste in demersul sau, dar ii jura fetei ca intr-o zi isi va tine promisiunea de a o duce inapoi acasa la ea. Odata ajunsa in haremul sultanului, Anastasia invata eticheta de la curtea sultanului, de fapt, ea nu are alta dorinta decat sa fuga de acolo ca sa plece acasa. Intr-o zi, descopera din intamplare un pasaj secret care duce la o terasa din apartamentele sultanului Ahmet. Incearca sa escaladeze una din colonade crezand ca de acolo poate sari jos, dar cand vede la ce inaltime se afla, ameteste si cade, chiar in bratele lui Ahmet, care auzind oarece fosnete, venise sa vada cine era in gradina lui. Si de aici incepe povestea printesei Kosem…