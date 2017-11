Principesa Margareta si Radu Duda, Altete Regale pe banii nostri

Asa cum am anuntat, s-a si intamplat: Senatul a adoptat prin procedura de URGENTA Legea cu privire la statutul Casei Regale a Romaniei. Propunerea a venit din partea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Aceasta lege prevede reglementarea statutului juridic al entitatii si recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat. Si va primi un buget. De la mine, de la tine…

Bineinteles ca nu suntem tampiti si intelegem ca procedura de urgenta a fost declansata de starea de sanatate foarte precara a Regelui Mihai. Altfel spus, in cazul decesului Majestatii Sale, actualul statut al Casei Regale nu prevede nici o stipendie pentru principesa mostenitoare si cu atat mai putin pentru principele consort.

Casa Regala e saraca?

Miscarea lui Tariceanu vine sa ridice niste intrebari. Pe langa darea in folosinta a Palatului Elisabeta pe inca 49 de ani, apare si bugetarea Casei Regale, care include, din cate am inteles, un personal de 20 de oameni, fara Altetele Lor si, probabil, fara armia de SPP-isti. Sa intelegem de aici ca Familia Regala nu are bani sa-si plateasca slujbasii si nici sa se intretina? Ca asa pare. Pai, se vorbea ca numai fondul imobiliar al Casei Regale sare de 60 de milioane de euro. Nu mai vorbesc despre averea Regelui ce urmeaza a fi impartita intre cele cinci fete ale Majestatii Sale. Si resedinta de la Aubonne. Si ce-o mai fi. Asteptarea banilor de la stat face si mai clara imaginea ca pe Nicolae l-au aruncat peste gard pentru parale se vede si propria lui mama l-a repudiat tot pentru vreo subventie, ceva, acolo. Cel putin asa se vede din strada. Apoi, de ce am vrea ca principesa mostenitoare si custode al Coroanei sa fie asemuita cu un fost sef de stat? Regele, da, ok, Majestatea Sa, model perfect de modestie si demnitate merita toata recunostinta poporului sau. Dar Margareta, ce a facut principesa pentru neamul romanesc ca sa puna cineva egal intre dansa si Iliescu, Constantinescu si Basescu? Ca de Duda, ce sa mai vorbim…

Procedura de urgenta? De ce, e vreo calamitate?

Bre, domnu’ Tariceanu, chiar era nevoie de activarea procedurii de urgenta? Pentru atat lucru? Stii dumneata ca nosocomialele isi fac de cap in continuare prin spitale si arsii inca mor pe capete? Astia nu merita vreo procedura de urgenta ca sa se faca ceva serios in domeniu? Dar veteranii de razboi, dar orfanii, dar handicapatii? Ati rezolvat tot si va statea Casa Regala pe circumvolutiuni, senatorilor! Ca nu dati din banii vostri, dati din ai poporului. Bre, Taricene, dumneata mai tii minte cine te-a votat? Ca nu te-a insurubat Casa Regala drept presedinte al Senatului, ca sa ne demonstrezi cat de indatorat de simti, liberalo-democarto-monarhist, ce esti! Te-a votat romanul de rand, ala cu foamea-n gat, Caline!

Pleaca Margareta, vine Sofia

Miscari la Aubonne. Se schimba garda la capataiul Regelui. Principesa Margareta pleaca de langa tatal sau aflat in mare suferinta si il lasa in grija surorii sale Sofia. Oare ce treburi importante il solicita pe custodele Coroanei in tara, de nu sufera intarziere? Rusii inca nu ne invadeaza, dar poate ca trebuie sa ii medalieze pe Tariceanu si pe Dragnea pentru noile sinecuri cu care a fost cadorisit cuplul regal mostenitor. Oare cati romani sunt de acord ca Radu Duda sa se joace de-a Altetea Regala pe banii lor?