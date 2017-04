Principesa Margareta da cu comemorarea in Marea Unire

Parlamentul s-a intrunit, ieri, intr-o sedinta festiva dedicata ”Centenarului <<Iasi – Capitala Regatului Romaniei 1916-1918 si Oras al Marii Uniri>>”. Desi era vorba de o celebrare, Principesa Margareta a dat cu bata-n balta confundand evenimentul cu o comemorare.

Limba romana i-a jucat o festa mostenitoarei Casei Regale. “Pentru mine, sesiunea de astazi a Parlamentului nu este o comemorare, ci o inspiratie pentru viitor”, a decretat Principesa Margareta, de la tribuna plenului. Cum a fost vorba de marcarea implinirii a 100 de ani de la prima sedinta a Parlamentului Romaniei tinuta la Iasi in timpul primului razboi mondial, cand Iasiul a devenit pentru doi ani capitala tarii, festivitatile de ieri nu puteau fi asociate cu o comemorare de catre nimeni. Sau de nicio persoana care chiar stie limba romana, mai exact. Nu numai reprezenta Casei Regale a gafat insa ieri, ci si locatarul Palatului Cotroceni. Si asta pentru ca presedintele Klaus Iohannis a ales sa decline invitatia Parlamentului, el stie din ce motive. In schimb, predecesorii sai au fost toti trei prezenti in par la sedinta festiva. Adversari recunoscuti, Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu au schimbat chiar largi zambete si calduroase strangeri de mana in avanpremiera evenimentului.

