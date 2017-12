Primii angajati platiti in Bitcoin

Grupul japonez GMO a elaborat un sistem de plata pentru a le permite celor 4700 de angajati si colaboratori sa primeasca o parte din salariu in moneda virtuala.

Lider al Internetului in Japonia, GMO Group a anuntat ca aceasta masura se va aplica de la mijlocul lunii februarie 2018. Aceasta optiune nu va fi, un timp, disponibila decat salariatilor GMO Internet Co ltd dar ea se va extinde treptat pe tot ansamblul grupului. GMO Internet numara 4710 angajati. ”Am decis sa introducem de plata sub forma de bitcoin in scopul de a promova dreptul de proprietate asupra monedei virtuale in randul angajatilor nostri”, a comunicat GMO. Suma minima ce va fi varsata sub forma de bitcoin va fi initial 10.000 de yeni (75 de dolari) iar limita superioara va di 100.000 de yeni (750 de dolari). GMO are 42 de filiale care fac parte din grup, inclusiv GMO Coins, filiala specializata in criptomonezi, si GMO Click, una din cele mai mari platforme de schimb din lume. Monedele virtuale criptate nu dispun de numere de serie si nu sunt controlate de guverne si banci centrale, spre deosebire de monedele conventionale, fiind utilizate pe reteaua internet, fara a exista fizic. Insa numeroase banci centrale din lumea araba, in special in Arabia Saudita, Emirate, Maroc dar si din Rusia au avertizat cu privire la tranzactiile in devize numerice sau virtuale.