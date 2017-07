Primii angajati microcipati

Incepand cu luna viitoare, Three Square Market este prima firma americana care pune in practica implanturile cu microcip. Dispozitivul este de marimea unui bob de orez si costa 300 de dolari. 50 de angajati l-au acceptat deja.

Functionand cu tehnologie de radio-identificare, cipul va permite angajatilor sa faca plati la distribuitoare automate, sa deschida usa firmei, sa faca pontaj sau chiar sa se conecteze la calculator. Todd Westby, directorul Three Aquare Market, afirma ca implanturile sunt ”un avans inevitabil care va avea loc” si ca firma pe care o conduce vrea sa faca parte din ”acest viitor”. Westby a dat asigurari ca ”nu va exista nici un sistem GPS pentru a urmari sau spiona angajatii”. Demersul acestei firme din Wisconsin este o premiera in SUA, dar Three Square Market s-a inspirat de la start-upul suedez Epicenter, ai carui salariati poarta microcipuri din aprilie. Tot in Suedia, microbiologul Ben Libberton de la institutul Karolinska al Universitatii de medicina din Solna, microcipurile aduc atingere libertatii. ”Acestea pot colecta date cu privire la sanatatea dumneavoastra, la timpul de lucru, la localizare, la durate timpului pe care-l petreceti la toaleta. Toate aceste date pot fi colectate si centralizate. De catre cine? Si cine poate avea acces la ele?”. Microcipurile functioneaza pe baza tehnologiei RFID (Radio-Frequency Identification). Via campurile electromagnetice, informatia stocata electronic poate fi identificata, microcipul exploatand ceea ce se cheama ”near-field communication” pentru comunicare fara fir, similar smartphone-lor pentru a face plati mobile.