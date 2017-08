Primele trei telefoane din lume

Publicatia online Techradar a alcatuit topul celor mai bune 10 telefoane mobile din lume, conform testarilor efectuate in aceste an.

Podiumul castigatorilor a fost ocupat, in ordine descrescatoare, de Samsung Galaxy S8, iPhone 7 Plus si OnePlus 5. Desi ocupa primul loc si a fost catalogat de Techradar drept ”cel mai bun telefon din lume” (mai ales din cauza ”spendidului” ecran Infinity fara margine), Samsung Galaxy S8 se comercializeaza pe piata romaneasca la un pret mult mai mic decat ocupantul locului secund in top, iPhone 7 Plus. Concret, preturile pentru Samsung Galaxy S8 incep de la 2.775 de lei in timp ce pentru iPhone 7 Plus cea mai mica oferta este de 3.343 de lei. Asta poate si pentru ca modelul este considerat a fi cel mai bun iPhone disponibil acum, este rezistent la apa si dispune nu de una ci de doua camere pe spate. Pretul telefonului care a obtinut locul trei in top, OnePlus 5, porneste de la 2,499 de lei pe piata noastra iar cei de la Techradar spun ca produsul ofera ”foarte multe” pentru acesti bani, inclusiv una dintre cele mai bune experiente Android de pe piata.