Primele concluzii dupa accidentul din Baicului. 74 de apeluri la 112/erorile constatate

Dupa aproximativ o saptamana de la producerea incendiului violent care a urmat unui accident rutier soldat cu moartea unei tinere si ranirea grava a alteia, dar si cu avarierea mai multor autoturisme, s-au aflat primele concluzii ale anchetei interne de la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

S-au verificat timpii de reactie, dar si deciziile luate dupa anuntarea accidentului. Au fost foarte multe dati in care s-a sunat la 112, in legatura cu acel accident. Nu mai putin de 74 de apeluri la numarul unic de urgenta, din cate transmit reprezentantii IGSU, miercuri.

Dar si “erori de comunicare” intre un telefonist si echipajele alertate pentru a ajunge la locul accidentului si “o incalcare a procedurilor incidente actiunilor de raspuns”, din cate au mentionat oficialii Inspectoratului.

Intr-un final, s-a stabilit ca pompierii – adica echipajele de stingere – au ajuns la caz dupa aproximativ 10 minute, iar cele medicale dupa circa un sfert de ora.

De altfel, tocmai aceste aspecte – reclamate de martori si surprinse de imaginile celor aflati in zona, cum ca salvatorii ar fi ajuns la locul dezastrului cu intarziere- au dus la aceasta ancheta.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul IGSU pe acest subiect:

“In urma interventiei echipajelor din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov la un accident rutier urmat de incendiu, petrecut in cursul serii de 7 noiembrie a.c., in zona Baicului din Capitala, o comisie din cadrul IGSU a efectuat verificari asupra timpilor de reactie si a deciziilor luate de comandantul interventiei si a constatat faptul ca mai multi factori, atat obiectivi, cat si subiectivi au influentat derularea misiunii, raportat la procedurile aplicabile in astfel de situatii.

In ceea ce priveste situatia de urgenta din acea seara, in jurul orei 22.15, mai multe apeluri anuntau un accident rutier intre doua autoturisme, in urma coliziunii autovehiculele implicate fiind incendiate. In cele 74 de apeluri receptionate prin intermediul sistemului 112, s-a comunicat faptul ca au rezultat doua victime, respectiv ca incendiul se manifesta cu violenta.

In mod curent, la astfel de evenimente sunt alertate echipaje de stingere a incendiilor si echipaje de prim ajutor, respectiv pentru descarcerare. O particularitate a acestei misiuni o reprezinta subunitatea de interventie care a pus la dispozitie echipajele operative. Zona Baicului din Bucuresti a fost deservita pana in luna octombrie a anului 2017 de catre Detasamentul de Pompieri Obor, insa in urma unei expertize tehnice care a concluzionat faptul ca imobilul nu mai prezinta siguranta in exploatare, subunitatea a fost relocata in alte sedii din apropiere. Mai exact, constructia in care functiona Detasamentul de Pompieri Obor are o vechime de 82 de ani si necesita lucrari de consolidare, ceea ce a impus ca echipajele sa fie relocate, o parte la subunitatea de pompieri dispusa pe Bulevardul Pache Protopopescu, iar cealalta parte la Detasamentul de Pompieri Morarilor din Soseaua Vergului. Teritoriul zonei de interventie aferent Detasamentului de Pompieri Obor a fost repartizat subunitatilor de interventie mentionate anterior.

In aceste conditii, la incendiul din data de 7 noiembrie au fost alertate doua echipaje de stingere de la subunitatea din Pache Protopopescu, respectiv un echipaj de prim ajutor calificat (ambulanta SMURD) si un echipaj de descarcerare de la subunitatea din Soseaua Vergului. Echipajele de stingere au ajuns la locul evenimentului dupa aproximativ 10 minute, iar echipajele de prim ajutor si descarcerare dupa circa 15 minute.

Un aspect importat il reprezinta informatiile primite de la apelanti, legate de locatia evenimentului. Acestea indicau adrese diferite, ceea ce a condus la cresterea timpului de raspuns la caz.

Referitor la timpii de alertare din subunitate si respectarea procedurilor de interventie, verificarile au relevat faptul ca in urma unor erori de comunicare intre telefonistul, aflat in serviciu la subunitatea din Soseaua Vergului si echipajele operative alertate, s-a intarziat inceperea deplasarii la interventie. Mai exact, a fost alertata eronat o autospeciala de stingere in locul autospecialei de descarcerare.

Totodata, la momentul ajungerii la locul evenimentului, primele echipaje de stingere a incendiilor au procedat la realizarea dispozitivului de interventie, concentrandu-se pe actiunile de localizare a incendiului si de inlaturare a riscului de explozie cauzat de existenta substantelor usor inflamabile din rezervoarele autoturismelor care ardeau.

Din verificari s-a constatat insa ca echipajele de la fata locului nu au asigurat evacuarea victimelor intr-o zona aflata la o distanta de siguranta fata de focar si nu au procedat la evaluarea victimelor din primele momente dupa sosirea la locul interventiei, fapt care reprezinta o incalcare a procedurilor incidente actiunilor de raspuns.

Conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta a dispus continuarea cercetarilor si aplicarea masurilor in consecinta.”