Primarul din Campina, trimis in judecata

Procurorii de la DNA Ploiesti au decis sa trimita in instanta dosarul in care edilul din Campina, dar si alte trei persoane sunt vizate de acuzatii de coruptie.

Edilul Horia Laurentiu Tiseanu este cercetat de DNA, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, trafic de influenta si instigare la savarsirea infractiunii de delapidare in forma continuata.

Reprezentantii DNA precizeaza, printre altele, ca in 2014, edilul din Campina “a pretins de la reprezentantul unei societati comerciale (martor in cauza) un procentaj de 10% din valoarea contractelor de executie lucrari ce urmau a-i fi incredintate acestei firme de catre doua institutii aflate in subordinea Primariei municipiului Campina sau bugetate din fondurile acesteia, din care a primit efectiv de la acesta din urma suma de 17.000 de lei. In schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului ca va interveni pe langa conducatorii celor doua institutii publice in vederea atribuirii unor contracte de lucrari de inlocuire tamplarie pentru geam termopan societatii administrata de omul de afaceri sau unei societati agreate de acesta”, se arata in comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie.

Dosarul va fi judecat de catre magistratii de la Tribunalul Prahova.