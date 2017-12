Primarul Dan Tudorache i-a premiat pe sportivii romani medaliati la Universiada de Vara 2017

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, i-a premiat joi, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in sala de Consiliu a institutiei, pe sportivii romani medaliati la Universiada de Vara 2017, ce a avut loc in localitatea Taipei (Taiwan), si pe antrenorii acestora, din cate au anuntat reprezentantii institutiei, intr-un comunicat remis redactiei.

La editia din acest an a Universiadei de Vara, Romania a ocupat locul 23 in clasamentul final pe medalii, cu trei medalii de aur, doua de argint si sase de bronz.

Doua medalii de aur au fost cucerite de gimnasta Larisa Iordache, la individual compus si la sol, o alta medalie de aur a fost adjudecata de atleta Alina Rotaru, la saritura in lungime, argintul a fost obtinut de atletii Nicolae Alexandru Soare, in proba de 10.000 m, si Alin Firfirica, la aruncarea discului, iar medaliile de bronz au fost castigate de gimnastii Larisa Iordache (barna), Andrei Muntean (sarituri), atletii Andrei Gag (aruncarea greutatii) si Bianca Razor (400 m), stafeta feminina de 4×400 m (Sanda Belgyan, Camelia Florina Gal, Anamaria Nesteriuc si Bianca Razor) si Bernadette Szocs (tenis de masa, simplu).

Medaliatii cu aur au fost premiati de Primaria Sectorului 1 cu 5000 de lei, medaliatii cu argint cu 3750 de lei, iar medaliatii cu bronz cu 2500 de lei.

“Doresc sa salut rezultatele obtinute de sportivii romani la editia din acest an a Universiadei de Vara. Ma bucur foarte mult ca astazi am putut recompensa eforturile si performantele campionilor nostri. Primaria Sectorului 1 va fi in continuare unul dintre cei mai importanti sustinatori ai sportului si ai miscarii sportive”, a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

La evenimentul de astazi, organizat de Centrul Cultural Sector 1, au mai participat Presedintele Federatiei Sportului Scolar si Universitar, Claudia Georgescu, si Vicepresedintele acestei federatii, Constantin Caliman.

Romania a participat la editia a 29-a a Universiadei de vara cu o delegatie de 121 de persoane, dintre care 91 de sportivi. Sportivii romani au concurat la atletism, haltere, tenis de masa, volei masculin, inot, sarituri in apa, baschet masculin, polo pe apa masculin, gimnastica artistica, scrima si judo.