Primarita Firea anunta autobuzele culturale. Vor avea aer conditionat?

Primarul general Gabriela Firea si ministrul cancan al Culturii, Lucian Romascanu, au stabilit infiintarea unei linii RATB speciale, care sa aiba statii la toate obiectivele culturale importante din Capitala. Pe canicula.

“In urma discutiilor, cei doi oficiali au stabilit o alta masura menita sa dezvolte viata culturala a Capitalei, si anume infiintarea unei linii RATB speciale, care sa aiba statii la toate obiectivele culturale importante din Capitala, teatre, muzee, precum si alte institutii de cultura”, se arata in comunicatul de presa al Primariei Capitalei. Foarte frumos, asa poate o sa afle snopul tot mai gros al absolventilor de liceu fara bac, acei analfabeti functionali cum se spune, ce insemneaza teapa cu cartof din fosta piata Regala, monstrul de beton care l-a inlocuit pe Lenin de la Casa Scanteii, unde erau vechile cuiburi de prostituate de pe strada Constantin Noica, unde se baga joint-uri pe langa Muzeul Taranului Roman si, bineinteles, sa descopere vechiul sediu al cotidianului Cancan de pe Barbu Vacarescu (langa biserica Doamna Oltea, asezata vizavi de ceea ce se numea odata “groapa Tonola”). Departe de noi ideea de a huli initiativa celui mai plin de idei primar general al Bucurestilor, caci, deja am aratat mai sus cate poate invata un omulete in doua-trei statii de autobus, numai ca avem impresia ca aceste bus-uri culturale vor fi cam goale, poate cu un pensionar-doi pe ici pe colo, caci tineret nu vedem cum ar putea fi momit sa se dea cu transportul in comun. O solutie ar fi afisare pe autobuze a unor indemnuri precum: “te ducem gratis la Fratelli”, “Stai in bus si bei moca la Gambrinus”, “Afla cine e C. I. Nottara si intri gratis la Boa” sau “Intra aici, avem studente goale”. A, ar fi tentant daca ar avea macar aer conditionat. Caci, pe canicula asta…