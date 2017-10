Primaria Sectorului 1 a lansat campania “Curatenia incepe de acasa!”

Peste 25.000 de locuitori, din 300 de blocuri si 1.200 case din Sectorul 1, vor fi informati despre importanta colectarii selective a deseurilor. Primaria Sectorului 1, in parteneriat cu compania Romprest, a lansat, incepand de miercuri 18 octombrie 2017, campania ”Curatenia incepe de acasa!”, pentru a-i face pe cetatenii din aceasta zona administrativa mai responsabili fata de mediul inconjurator.

Timp de o luna de zile, vor fi organizate intalniri cu reprezentantii asociatiilor de locatari/proprietari si gospodariilor individuale selectate in proiect, ocazie cu care le vor fi prezentate materiale informative pentru a-i face sa constientizeze importanta colectarii separate a deseurilor, pe fractie umeda si fractie uscata.

La aceste intalniri vor participa reprezentanti ai Primariei Sectorului 1, Politiei Locale si companiei Romprest.

“Locuim in Sectorul cel mai verde din Capitala si suntem mandri ca la noi acasa este curatenie, liniste si ca traim intr-un loc frumos. Si vrem ca lucrurile sa ramana la fel si in viitor. De aceea suntem constienti ca deseurile produse de noi in locuinte, la serviciu sau pe strada trebuie colectate in recipiente diferite. Separam deseurile menajere (fractia umeda) de ambalajele de tot felul (fractia uscata) si suntem atenti ca, peste tot in jurul nostru, sa se respecte aceasta minima regula de civilizatie. Prin implicarea noastra, a tuturor locuitorilor Sectorului 1, vom produce mai putine deseuri si vom scoate mirosurile urate din oras”, a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

In Sectorul 1, colectarea separata a deseurilor se realizeaza pe doua fractii, astfel:

La Asociatii de Locatari/ Proprietari (Blocuri):

Fractie umeda (deseuri menajere): se colecteaza separat de Romprest numai in zilele de luni si vineri;

Fractia uscata (deseuri reciclabile): se colecteaza separat de Romprest in ziua de miercuri a fiecarei saptamani.

La Gospodariile Individuale (Case):

Fractie umeda (deseuri menajere): se colecteaza separat de Romprest de luni pana vineri;

Fractia uscata (deseuri reciclabile): se colecteaza separat de Romprest sambata, la doua saptamani.

Pana in 2019 implementam proiectul ZERO deseuri in Sectorul 1

Consiliul Local a hotarat ca Primaria Sectorului 1 sa construiasca un sistem integrat de management al gunoaielor. Obiectivul este ca in 24 de luni sa fie puse deseurile in fluxul natural de reciclare. Iata care sunt principalele facilitati si beneficii: