Prima zi a Postului Craciunului

A inceput Postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an.

Dupa ce deunazi s-a lasat sec, de miercuri incepand, crestinii ortodocsi care si-au propus sa respecte Postul Nasterii Domnului au grija nu doar la alimentatie -in sensul in care nu mai mananca alimente pe baza de lapte, oua sau carne – ci si la latura spirituala a acestei perioade.

Astfel ca in toate aceste saptamani ce preced Sarbatoarea Nasterii lui Hristos se straduiesc sa fie mai buni, mai toleranti si mai indreptati catre sfera spirituala a existentei lor. Postul Craciunului dureaza pana in ajunul Sarbatorii Nasterii Domnului, adica pana pe 24 decembrie, si include zile in care se fac dezlegari – la peste, undelemn si vin, marcate grafic si textual in calendarul ortodox.

sursa foto: calendarulortodox.ro