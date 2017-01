Prima reactie dupa afirmatiile lui Ghita. Kovesi: Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar

La finele discutiilor cu noul ministru al Justitiei, despre care Kovesi a precizat ca ar fi vizat bugetul DNA, dar si resursele umane ale institutiei pe care o conduce, sefa DNA a facut si primele declaratii pe marginea inregistrarilor in care apare Sebastian Ghita, prezentate de postul TV pe care l-a fondat, Romania TV, in mai multe episoade, in intervalul de dupa momentul in care fostul depustat a ajuns de negasit.

Kovesi nu a facut foarte multe mentiuni concrete, rezumandu-se sa sublinieze ca a venit la discutiile cu ministrul Iordache cu un biblioraft ce continea copii ale unor sesizari pe care le-a facut in parte la CSM – 14 doar anul trecut, din cate a subliniat sefa DNA, dar si 12 la Consiliul National al Audiovizualului “cu privire la afirmatiile tendentioase (…) ale inculpatilor pe care i-am cercetat”, acuzand un “atac masiv” la care este supus “sistemul judiciar”. “Sa lasam lucrurile ridicole, gen cucuvele mov si alte culori sefi de la CIA si sa trecem la declaratii serioase”, le-a cerut Kovesi reporterilor care asteptau un punct de vedere, in fata Ministerului Justitiei. “Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar, care are mai multe dosare (…) si nu doresc sa intru in dialog cu acesta”, a adaugat Laura Kovesi.