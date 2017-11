Prima pilula electronica!

Adica, e de inghitit: comprimatul electronic care va depista daca un pacient si-a luat tratamentul si, mai importat, cand anume, a fost autorizat pentru comercializare de agentia americana a produselor alimentare si a medicamentelor, FDA.

Pare un gadget, dar medicamentul Abilify MyCite a fost autorizat pentru a fi folosit in cazul unor afectiuni grave, schizofrenia, episoadele maniacale si tulburarile bipolare. Cum functioneaza: dupa ce este inghitit, senzorul din pastila, fabricat din cupru, magneziu si siliciu, produce un semnal electric atunci cand vine in contact cu lichidele din stomac, si, dupa cateva minute, semnalul este captat de receptorul care se gaseste intr-un plasture lipit pe cutia toracica. Apoi informatia este trimisa catre o aplicatie de pe telefonul mobil, ce va permite bolnavilor sa-si monitorizeze tratamentul. Abilify MyCite este comercializat de catre compania farmaceutica japoneza Otsuka Pharmaceutical Co., iar senzorul si plasturele sunt fabricate de compania americana Proteus Digital Health. Desi procedeul este considerat util de unii medici, agentia FDA are rezerve, precizand ca va trebui sa treaca o perioada de timp pentru ca sistemul sa-si demonstreze eficacitatea.