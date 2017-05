Prima intalnire Macron-Trump

Donald Trump se va vedea in premiera cu presedintele Frantei in marja summit-ului NATO din Bruxelles, in 25 mai, a anuntat Casa Alba, dupa o conversatie telefonica intre cei doi sefi de stat.

”Presedintele Trump si-a exprimat dorinta de a lucra strans cu presedintele Macron si a subliniat lunga si solida traditie de cooperare intre SUA si cel mai vechi aliat al lor, Franta”, se arata intr-un comunicat al Casei Albe, in conditiile in care numerosi partizani ai lui Trump au sustinut-o activ pe Marine Le Pen. Nu si fostul presedinte Barack Obama care l-a sustinut deschis pe Emmanuel Macron. In convorbirea de luni, Macron si Trump au evocat lupta antiterorista si incalzirea climatica. Intre timp, Manuel Valls, fost premier al Frantei (membru al Partidului Socialist) a declarat ieri ca vrea sa candideze din partea formatiunii lui Macron, ”En Marche!” la alegerile legislative din iunie. Un anunt primit cu raceala de echipa ”En Marche!”, care asi va schimba numele in “En Marche la République” . ”Nu a fost investit de Comisia nationala de investitura, sau mi-a scapat mie aceasta candidatura”, a ironizat Benjamin Griveaux, purtatorul de cuvnt al formatiunii ”En Marche”.

Madonna o apara pe Brigitte

Emmanuel Macron a revenit si a criticat unele ironii ale presei franceze pe seama diferentei de varsta de 24 de ani intre el si sotia lui, Brigitte. ”Daca eram cu 25 de ani mai in varsta decat sotia mea, nimeni nu s-ar fi gandit nici macar pentru o secunda ca nu as putea fi un partener intim”, a declarat presedintele Frantei pentru Le Parisien. De peste ocean, starul american Madonna i-a adresat un mesaj direct lui Macron: ”Bravo lui Emmanuel si Brigitte Macron! Detaliu amuzant, noua Prima Doamna a Frantei are 24 de ani mai mult ca sotul ei ti francezii nu par sa aiba probleme cu aceasta diferenta de varsta si nu cer ca Brigitte sa se comporte ca o femeie de varsta ei. Vive la France!”, a lansat Madonna.

Hollande, dineu de adio la Berlin

Francois Hollande a fost primit luni seara de cancelarul german Angela Merkel pentru un dineu de adio, inainte de a-i preda puterea lui Macron. ”Cancelarul a vrut sa salute ceea ce am facut impreuna in timpul crizei euro, a Greciei, a Ucrainei, in timpul atator evenimente care ne-au apropiat”, a declarat Hollande. Merkel si cu mine am avut in ultimii ani o ”relatie de incredere”, in conditii dramatice, cum au fost cele din timpul atentatelor din Franta din 2015.