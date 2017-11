Prima Dacia Logan electrica

In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan. Vanduta sub numele de Mahindra Verito. Masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are, insa, motor electric.

Pretul de pornire al acestui model electric este de 13 mii de euro. Motorul electric este unul de 30.5 kW, capabil sa dezvolte 41 de cai putere. Viteza maxima este de 86 de kilometri pe ora. Ca dotari, versiunea electrica a Daciei Logan sufera insa. Ea nu are radio, inchidere centralizata sau jante de aluminiu. Deocamdata nu exista niciun plan ca aceasta versiune sa fie vanduta si in Europa. Totusi, daca acest lucru se va intampla vreodata, pretul masinii ar creste cel putin 3 mii de euro pentru a fi adusa la standardele de calitate de pe batranul continent. Oficialii Dacia au mentionat, insa, ca au in plan sa dezvolte o masina electrica si pentru eurropeni, dar momentan nu se cunosc alte detalii.