Prima casatorie intre homosexuali musulmani

Jahed Choudhury, acum in varsta de 24 de ani, este considerat a fi primul musulman homosexual care s-a casatorit cu o persoana de acelasi sex.

Partenerul sau se numeste Sean Rogan si are 19 ani. Cei doi s-au cunoscut in urma cu doi ani, intr-un moment de mare rascruce. Jahed, in urma inca unui atac antihomosexual din multele din viata sa, tocmai statea pe o banca gandindu-se cum sa se sinucida. Sean l-a vazut plangand si s-a hotarat sa-i vorbeasca. Ulterior cei doi au devenit un cuplu si s-au casatorit, in tinute traditional musulmane din Bangladesh, tara natala a lui Jahed. Fericitul eveniment a avut soc in week-end-ul trecut. Si Jahed si Sean au primit, de-a lungul vremii, tot soiul de amenintari, una mai fioroasa ca alta, dar asta n-a facut decat sa le intareasca credinta ca a sosit vremea sa arate lumii ca poti fi si musulman si homosexual si ca au si ei dreptul la fericire. Jaher recunoaste ca era considerat „oaia neagra a familiei”, si, ca sa le faca pe plac parintilor, intr-o perioada a incercat sa aiba o prietena, a luat chiar si medicamente in acest sens, dar n-a putut trece de conditia sa de homosexual.