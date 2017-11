Prima Barbie cu val islamic

O premiera pentru fabricantul Mattel care a creat o papusa in onoarea scrimerei americane de origine musulmana Ibtihaj Muhammad, prima sportiva americana cu val islamic care a participat la JO de la Rio, unde a obtinut bronzul.

Noua Barbie abordeaza tinuta sportivei in costum de scrima si avand, fireste, val islamic. Va fi comercializata online incepand cu anul viitor. ”Suntem incantati sa o onoram pe Ibtihaj Muhammad cu o papusa Barbie unica. Ibtinaj continua sa le inspire pe femei si pe tinere pentru ca ele sa depaseasca noi bariere”, a comunicat Mattel. ”Cand ma gandesc la predecesorii mei care au luptat contra intolerantei si urii imi spun ca trebuie sa continui aceasta lupta, nu numai pentru mine dar si pentru comunitatea din care fac parte”, a dedicat sportiva, care, in iulie 2016, a fost sarbatorita la Casa Alba de fostul presedinte Barack Obama.

Insa noua Barbie cu val a declansat reactii nu tocmai favorabile pe retelele sociale, in special in val de ura fata de conservatorismul islamic la adresa femeilor. Nu este prima data cand Mattel, in dificultate la ora actuala, omagiaza sportivi americani cu jucarii. In 2016, compania a dezvaluit o Barbie cu imaginea gimnastei americane de culoare Gabby Douglas, campioana olimpica la JO din Londra in 2012.

Aparitia Barbie-i cu val intervine in momentul in care rivalul Hasbro (Monopoly) planuieste sa cumpere Mattel.