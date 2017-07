Prim-procuror din Botosani, retinut pentru 24 de ore

Dupa ce deunazi s-au facut perchezitii si audieri, in cursul diminetii de vineri DNA-ul a anuntat retinerea pentru 24 de ore a Ralucai Stancescu.

Masura a fost luata joi de catre reprezentantii Serviciului Teritorial Suceava al DNA – ului. Prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani este suspectat de santaj, instigare la favorizarea faptuitorului, instigare la compromiterea intereselor justitiei si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, potrivit comunicatului DNA. De altfel, in cazul de fata s-a luat o masura similara – retinerea pentru 24 de ore- si in cazul lui Catalin Stavara, suspectat de santaj. Ambii urmeaza sa fie dusi, vineri, in fata magistratilor Curtii de Apel Suceava, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

De asemenea, in acelasi dosar este cercetat, sub control judiciar, pentru 60 de zile, si un agent de politie in cadrul Politiei municipiului Botosani – Biroul de Investigatii Criminale. Procurorii il suspecteaza pe Constantin Batca de favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata si compromiterea intereselor justitiei.

Iata ce precizeaza procurorii in privinta suspiciunilor din cazul de fata:

“In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii octombrie 2015, inculpata Stancescu Raluca impreuna cu inculpatul Stavara Catalin, folosindu-se de autoritatea conferita de functia sa – prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, a exercitat acte de constrangere psihica asupra unei persoane. Concret, cei doi au incercat sa determine persoana respectiva sa efectueze demersurile necesare in vederea cedarii in mod injust a dreptului de proprietate asupra a doua imobile (apartament si garsoniera), situate in municipiul Botosani, in favoarea unei rude a inculpatului Stavara Catalin.

Prin constrangerea psihica exercitata, inculpatii Stancescu Raluca si Stavara Catalin au urmarit sa-i induca persoanei respective o stare de temere prin aceea ca in situatia exprimarii unui refuz, va suferi repercusiuni specifice raspunderii penale prin demararea unor cercetari fata de persoana sa si a membrilor familiei sale, vizand savarsirea unor pretinse infractiuni de evaziune fiscala si trafic de persoane.

In perioada 30.10.2015 – 04.02.2016, inculpata Stancescu Raluca, in aceeasi calitate, l-a determinat in mod direct pe inculpatul Batca Constantin, agent de politie in cadrul Politiei municipiului Botosani – Biroul de Investigatii Criminale, sa tergiverseze cercetarile pe care le efectua intr-o cauza penala fata de inculpatul Stavara Catalin, pentru savarsirea unei infractiuni de lovire sau alte violente, in scopul ingreunarii cercetarilor penale si favorizarii acestuia din urma.

In acelasi context si in aceeasi calitate, la data de 04 februarie 2016, inculpata Stancescu Raluca l-a determinat pe inculpatul Batca Constantin, sa-i puna la dispozitie, fara drept, un suport optic ce continea inregistrari ale unor camere de supraveghere (mijloc de proba in acelasi dosar penal mentionat mai sus) in vederea favorizarii inculpatului Stavara Catalin, lucru pe care agentul de politie l-a si facut in cursul aceleiasi luni.

In aceeasi calitate, la data de 22 iunie 2016, magistratul a divulgat, fara drept, inculpatului Stavara Catalin date nedestinate publicitatii, cu caracter confidential, rezultate din supravegherea tehnica a unei persoane, realizata in contextul instrumentarii unui dosar penal.

Prin acest demers au fost afectate atat interesele si activitatea Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, ca unitate de parchet pe rolul careia se afla cauza respectiva, cat si interesele legale ale persoanei respective, ale caror drepturi si libertati fundamentale fusesera restranse in contextul supravegherii sale tehnice, strict in conditiile prevazute de lege si autorizate de judecatorul de drepturi si libertati”.