Previziuni nemiloase: o iarna lunga si rece!

Se spune ca intr-o carte veche de mai multe secole (tocmai din 1359), numita “Gromovnic din batrani”, se pot gasi previziuni despre orice, inclusive meteorologice. Conform acesteia, vom avea de infruntat o iarna geroasa, dar si lunga pana la sfarsitul lui martie.

Deja umbla vorba ca, dupa vara trecuta, care a fost uscata si chinuita de canicula, iarna ce vine va fi una opusa, rece, aspra, nemiloasa. Dar cu destul de multa zapada, lucru bun pentru ogoare si distractive pentru cei mici. Cam asa spune si acest ceaslov, pe 15 luna aceasta se iveste prima zapada mai serioasa, iar primul val de ger vine in intervalul 21 noiembrie si nu mai pleaca pana la 30 decembrie. De asemenea, pe 6, 7 si 8 decembrie avem treaba cu zapada. De pe 18 se anunta vifor, iar din 20 si pana pe 25, inclusiv in ziua de Craciun o sa fie un ger cumplit. In plus, pe 27, 28, 29 va ninge din abundenta”. Pe 1 ianuarie, de Sf. Vasile, si pe 2 este senin, din 3 si pana in 5 vremea este amestecata: moina, ger, si lapovita. Pe 18 si 19, vor fi caderi masive de zapada, se intensifica frigul pe 20, 21 si 22, pe 23 este mai innorat si vant, pe 24 din noua zapada si vant”. In februarie, din 6 pana pe 8 vom avea zapada si vant, pe 13 si 14 se mai incalzeste, in schimb, pe 15 si 16 cad iar zapezi, iar din 22 pana la 29 va fi foarte frig. Culmea, iarna se va prelungi si in toata luna martie, cand va ninge pe 6 si 7, apoi apar gerul si vantul din 7 pana in 11. Pe 16,17 este iarasi vant, pe 18, 19 – vifor si zapada, iar dupa 21 martie incepe sa se mai incalzeasca. Cu putin noroc, o sa trecem si iarna asta cu bine…