Presupusul autor al atacului de la Berlin ajunsese in Italia. Tanarul a fost impuscat

Politistii italieni l-au impuscat mortal pe principalul suspect in cazul atacului de la Berlin.

La cateva zile de cand un targ de Craciun amenajat chiar in centrul capitalei germane a fost lovit de drama care a rapit 12 vieti si a trimis pe mana medicilor alti 48 de oameni, rastimp in care anchetatorii locali au avut doi suspecti in vizor, unul dintre ei un pakistanez, eliberat dupa ce fusese retinut la cateva ore de la atac, s-a aflat ca tunisianul cautat de cateva zeci de ore si considerat a fi fost adevaratul autor al atacului a fost identificat tocmai in Italia.

Mai precis, tanarul Amri a pierit intr-un schimb de focuri cu politisti din Milano, o data ce carabinierii au reactionat, dupa ce a acesta a deschis focul asupra lor, ranind un om al legii. Totul s-a intamplat in cursul noptii trecute, in apropierea garii din orasul amintit, unde se pare ca suspectul in varsta de 24 de ani ar fi ajuns cu un tren, dupa ce, conform presei italiene, ar fi trecut si prin Franta, dupa ce a fugit de anchetatorii germani, ulterior producerii masacrului din Berlin.

Ulterior, ministrul italian de Interne a iesit in fata presei si a confirmat identitatea celui ucis, despre care a spus ca “fara urma de dubiu” este Amri, “presupusul autor al actului terorist de la Berlin”, mai clar fie spus ca ar fi condus camionul care a izbit in plin grupul de oameni aflati la targul de Craciun din inima Berlinului, luni seara. Atacul a fost revendicat de ISIS.