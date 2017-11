Presedintii Frantei si Germaniei merg cu Duster

Emmanuel Macron si Frank-Walter Steinmeier s-au folosit de SUV-ul romanesc pentru a urca pe munte si a inaugura un memorial dedicat soldatilor francezi si germani care si-au pierdut viata in primul Razboi Mondial.

Imbratisandu-se si cerand o refondare a Europei, Macron si Steinmeier au comemorat cele 30.000 de victime care au cazut pe campul de lupta aflat pe promontoriul Hartmannswillerkopf, in muntii Vosgi (lant muntos din Franta), unde au inaugurat memorialul franco-german. Cei doi sefi de stat s-au recules si la cripta Monumentului national, construit aici in 1932 in memoria soldatilor care si-au pierdut viata intre anii 1915-1918. Hartmannswillerkopf este considerat unul din cele mai sangeroase campuri de batalie din prima conflagratie mondiala. Impreuna cu Steinmeier, Macron s-a urcat pe bancheta din spate a unei Dacii Duster de culoare alba, estimata de catre serviciile speciale mai potrivita pentru terenul montan decat o limuzina de protocol. Si uite ca nu le-a cazut rangul. Deci poate invata si politicienii de Dambovita din Romania ceva din atitudinea unor sefi de stat ai celor mai puternice tari din Europa.