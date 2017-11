Presedintii Camerelor Parlamentului, reactie comuna dupa comunicatul Departamentului de Stat

Au fost mai multe reactii exprimate in ultimele ore in spatiul public, urmare a “ingrijorarii” manifestate deunazi, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul Departamentului american de Stat, fata de modificarile Legilor Justitiei, aflate in dezbatere la Comisia speciala de la Parlament.

Acestora li se adauga, mai nou, si un punct de vedere comun, semnat de catre presedintii celor doua camere ale Parlamentului, in spera de catre Calin Poepscu Tariceanu – seful Senatului si, respectiv, Liviu Dragnea – al treilea om in stat.

Din reactia comuna Tariceanu-Dragnea rezulta, printre altele, ca “dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei forme de presiune” si ca “Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmareste sa consolideze independenta sistemului judiciar si eliminarea influentelor politice in functionarea justitiei”.

Redam in cele ce urmeaza, integral, comunicatul de presa comun remis redactiei:

“Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei.

Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam de la un principiu constitutional fundamental, acelasi in SUA si in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei forme de presiune.

Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmareste sa consolideze independenta sistemului judiciar si eliminarea influentelor politice in functionarea justitiei.

Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care dezbate in aceste zile legile de reforma ale justitiei, pentru ca este acelasi Parlament care:

a adoptat Declaratia privind aniversarea a doua decenii de Parteneriat Strategic Romania – SUA;

a aprobat alocarea a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare;

a decis participarea fortelor armate ale Romaniei in teatrele de operatiuni din Afganistan si Irak precum si in cadrul cooperarii in coalitia anti-ISIS/DAESH alaturi de SUA si alti aliati;

a adoptat legile privind achizitionarea sistemului de aparare antiracheta Patriot

Exprimam speranta ca declaratia Departamentului de Stat al SUA a fost facuta cu buna credinta, dar nu putem sa nu remarcam ca ea nu pare sa fie rezultatul unei analize echilibrate, obiective si cuprinzatoare a faptelor, facand mai degraba ecou unor opinii vehiculate in spatiul public romanesc.

Natura si forma Declaratiei Departamentului de Stat al SUA sunt de neinteles in contextul in care este greu de imaginat ca in Statele Unite ar fi putut avea loc incalcarile drepturilor si libertatilor cetatenesti la care asistam frecvent in Romania. Este greu de crezut ca in SUA un procuror si-ar permite sa prezinte in fata instantei de judecata interceptari masluite sau sa santajeze judecatorul ca ii va face dosar penal daca nu ia o decizie in favoarea sa. Este greu de crezut ca intr-o democratie consolidata, cum e cea a SUA, exista protocoale de colaborare intre serviciile de intelligence si magistrati. E probabil de neconceput in sistemul de justitie american ca reprezentantii serviciilor secrete sa isi extinda campul tactic pana in sala de judecata si sa ofere opinii juridice magistratilor, dupa care sa urmareasca daca acestia iau decizii in acord cu solutiile sugerate. Este de asemenea de neimaginat in SUA ca un functionar public de rang inalt sa refuze a se prezenta in fata unei comisii parlamentare de ancheta, incalcand astfel decizii clare ale Curtii Constitutionale. Nu in ultimul rand este greu de crezut ca in SUA un magistrat care incalca flagrant drepturile fundamentale ale omului nu are niciun fel de raspundere in fata legii.

Toate aceste numeroase abuzuri care au avut loc in Romania reprezinta motivul principal pentru initierea dezbaterilor privind reforma justitiei. Fiecare amendament adoptat in cadrul Comisiei speciale are scopul de a indrepta abuzurile si vulnerabilitatile, precis documentate, din sistemul actual de justitie.

Parlamentul Romaniei ar fi bucuros sa puna la dispozitie Departamentului de Stat al SUA intreaga documentatie referitoare la principiile care au stat la baza elaborarii propunerilor actuale de reforma a sistemului judiciar, principii larg sustinute de asociatiile profesionale ale magistratilor din Romania care au luat parte activ la dezbaterile ce se desfasoara in aceasta perioada.

Calin Popescu-Tariceanu Liviu Dragnea

Presedintele Senatului Romaniei Presedintele Camerei Deputatilor”

sursa foto: romaniatv.net