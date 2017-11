Presedintia, paralela cu Romania!

Fara declaratia de presa a Madalinei Dobrovolschi, doamna aceea de la Cotroceni, n-as fi aflat niciodata cine este „statul paralel”. Nu am fost acolo, nu am simtit nevoia sa o vad si nici sa o ascult. Si, mai mult, cred ca ar fi chemat SPP-ul sa ma dea afara pentru ca as fi deranjat-o din compozitia literara cu rasul meu gros si nemilos. I-am citit declaratia pe site-ul Cotrocenilor si m-am convins: Presedintia este statul paralel!

Este adevarul gol-golut, oricat ar parea de surprinzator. Ma mir, insa, ca niciun jurnalist sau politician nu si-a dat seama de asta. Presedintia si-a exhibat, plenar, paralelismul cu tot ce se intampla in Romania. Chiar si cu limba si gramatica elementara.

Pe cale bucala, cu gura

Sa-ti intampini invitatii cu „Bine ati venit la aceasta declaratie de presa” mi se pare o gafa de mari dimensiuni, ca sa nu zic o gluma proasta. Declaratia de presa nu este altceva decat o instiintare despre ceva, despre niste fapte sau evenimente, o succesiune de fraze, de propozitii care ii alcatuiesc continutul. Sa fii binevenit, deci, la o insiruire de cuvinte. Bravos! Hai sa va „simteti” bine, caci Madalina Dobrovolschi stie sa va faca ziua fericita cu plonjoanele ei in limba romana. Si cum sa nu te umfle rasul cand doamna aceasta iti povesteste ca presedintele Iohannis isi doreste ca cetateanul roman sa simta ca lucrurile au o evolutie pozitiva. Hai, lasa-ma cu „lucrurile”, ca astea presupun si implica altceva, dupa DEX, nu ce vrei sau crezi tu. Iar la „evolutia pozitiva” te-as fi lasat repetenta, madam, de fiecare cand ai fi deschis gura si ai fi slobozit asemenea enormitati. Nu stiu ce profesor ai avut, dar „evolutie pozitiva” nu exista. E un pleonasm care arata cat de tare ai chiulit si-n liceu, si la facultate, daca ai trecut, din greseala, pe la Jurnalism. Iar pleonasm, iti explic imediat, este cand vorbesti tu oral, pe cale bucala si cu gura.

Vizite, vorbe si vorbe

Nu ar fi fost singurul paralelism al Presedintiei. Cuvintele la purtator s-au facut tandari cand doamna aceasta agresiva in exprimare a inceput sa vorbeasca despre agenda presedintelui, unde va merge, ce va face, ce va spune. Pe vremea asta, cu o tara clocotind de evenimente tulburi, a vorbi despre vizitele lui Iohannis este dovada unei nestiinte totale despre ce il frige pe roman. Intre scandalurile din Justitie si plimbarile lui Iohannis, la Göteborg sau Bruxelles, ce ar putea sa intereseze mai tare? Intre cuvantarile standard ale Anticoruptului National si framantarile din strada, ce ar putea prima? Intre niste evenimente care puteau fi mentionate pe site-ul Presedintiei, deci nu era nevoie de vreo declaratie de presa, si refuzul etern al Codrutei Kovesi de a se prezenta la audieri, ce l-ar putea interesa pe roman? Intre dialogul pe care In General Absentul de la Cotroceni il va avea cu primarul din Ploiesti si declaratiile lui Dragnea, cum ca Iohannis conduce statul paralel, ce ar fi mai arzator? Raspunsul este oferit de aceeasi sablonarda purtatoare de cuvant: „ Dati-mi voie sa nu intru in astfel de dialoguri si sa nu am niciun fel de comentariu”. Cu mici variatii pe tema. Si, apropo, de cand „purtator de cuvant” se scrie cu „P”? Madalino, cu toata dragostea, poate nu ti-a spus nimeni pana acum, dar eu ma incumet: esti la fel de paralela cu limba romana si arta oratoriei precum sunt Iohannis si Presedintia cu Romania!