Presedinti de vanzare

Statui din ceara ale tuturor cuplurilor prezidentiale americane, de la George si Martha Washington la Barack si Michelle Obama, vor fi licitate de muzeul The Hall of Presidents and First Ladies aflat in Gettysburg, care se inchide dupa aproape 60 de ani de functionare, din lipsa de vizitatori.

Statuile din ceara ale presedintilor americani au fost realizate la dimensiuni reale, in timp ce statuile primelor doamne au fost realizate la o scara de o treime si ”poarta” tinutele pe care acestea le-au purtat la ceremoniile de investitura. Potrivit lui Max T. Felty, presedintele si proprietarul Gettysburg Heritage Enterprises, care detine Hall of Presidents si alte atractii din Gettysburg, statuile din ceara pierd interesul publicului, in favoarea exponatelor cu tehnologie inalta. Max T. Felty a explicat ca Hall of Presidents a avut peste un million de vizitatori de la data deschiderii sale, in anul 1957. In primii cinci pana la zece ani, cel putin 200.000 de persoane au vizitat muzeul anual, iar majoritatea vizitatorilor au apreciat faptul ca institutia se concentreaza pe intreaga istorie americana, nu doar pe Razboiul Civil. Insa, in ultimii cinci – sapte ani, numarul de vizitatori ai muzeului a scazut treptat, la o medie de 15.000 – 20.000 de persoane anual.