Presedintele s-a predat

O scurta discutie cu premierul Sorin Grindeanu si ministrul Finantelor Viorel Stefan l-a linistit pe presedintele Iohannis.

Chemarea celor doi la Cotroceni a fost gandita de Klaus Iohannis ca o miscare de forta. I-a chemat pentru a le arata ca el este jupanul, dar demersul s-a fasait pe parcurs din moment ce Iohannis a iesit de la intalnire calmat si plin de bune intentii. ”A fost o discutie aplicata, in care am analizat efectul primelor masuri luate de guvern, am solicitat si primit informatii despre cum se vede la nivelul guvernului bugetul pe 2017, este foarte important sa avem un buget sustenabil, care sa tina cont de alocarea de 2% pentru aparare si deficit sub 3%. Am primit promisiuni ca aceste lucruri se vor intampla. Datele cu care au venit premierul si ministrul Finantelor sunt date pe care le-am avut si noi, evident ca le-am confruntat”, a declarat la final presedintele. Mai mult, Klaus Iohannis a anuntat si ca va promulga legea care ii scuteste pe pensionari de plata CAS si lasa neimpozitate pensiile mai mici de 2000 de lei: ”Dupa analiza pe care am facut-o si dupa discutia pe care am avut-o astazi, am decis sa promulg aceasta lege in zilele urmatoare”. Declaratii pasnice si care nu mai au nimic din artagul prezidential aratat de Klaus Iohannis in momentul depunerii juramantului de catre membrii Guvernului Grindeanu. Spre deosebire de schimbarea de la Palatul Cotroceni, la Palatul Victoria lucrurile nu s-au modificat nici cu o iota din moment ce Liviu Dragnea a fost vazut intrand in cladirea Guvernului la scurt timp dupa consumarea vizitei la Cotroceni. Ceea ce inseamna si ca Grindeanu i-a dat, fara doar si poate, raportul adevaratului premier.

Presedintele nu renunta de buna voie la bani

Intrebat de parere are despre intentia actualei puteri de a anula legea care a majorat salariile demnitarilor, Klaus Iohannis a declarat ca ”isi pastreaza punctul de vedere” conform caruia persoanele care ocupa inalte demnitati in stat trebuie sa fie bine platite. Ceea ce, pe romaneste spus, inseamna ca Iohannis prefera un salariu de peste 3.000 de euro unuia de doar 6.800 de lei, chiar daca stie ca nu el va decide. ”Aici intervine decizia Parlamentului”, a recunoscut Iohannis ca leafa lui depinde de adversarii sai declarati.