Presedintele intoarce in Parlament o lege cu insemnatate pentru romani

“Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916-1918) si Centenarul Marii Uniri” face cale intoarsa, dupa ce primul om in stat a decis sa o trimita Legislativului, spre reexaminare.

In acest sens, Klaus Iohannis i-a adresat, in cursul zilei de marti, o cerere presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, inscris ce contine si motivele de sustinere a demersului in cauza, inclusiv un aspect ce tine chiar de titlul legii. “Consideram ca un asemenea demers legislativ are multiple valente pozitive pentru societatea romaneasca. Pentru claritate si pentru a inlatura orice echivoc in aplicare, unele dintre dispozitiile acestei legi se impun a fi reanalizate insa, de catre Parlament. Din perspectiva referintei la Razboiul pentru Intregirea Neamului, supunem atentiei Parlamentului titlul legii. Astfel, fata de obiectul de reglementare al legii transmise la promulgare, consideram ca indicarea intervalului 1916-1918 nu se circumscrie cu acuratete faptelor de arme si sacrificiului uman consemnate, de altfel, in documente, lucrari stiintifice, monumente, memoriale si inscriptii, care atesta ca acestea au continuat pana in anul 1919”, se mentioneaza, printre altele, in cererea de reexaminare adresata de catre liderul de la Cotroceni celui de-al doilea om in stat, conform precizarilor facute in comunicatul Presedintiei.

sursa foto: Facebook