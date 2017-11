Presedintele executiv al PSD, in cazul Dragnea: “suspiciuni, pana cand nu se pronunta o instanta nu putem sti daca e asa”

Referindu-se la prezenta la DNA a numarului 1 in cadrul PSD, urmata de aflarea acuzatiilor pe care DNA-ul i le aduce lui Liviu Dragnea in cel de-al treilea dosar in care este vizat, presedintele executiv al formatiunii social-democrate a pus accent pe faptul ca instanta decide daca spusele procurorilor anticoruptie sunt si reale.

“Sunt (…) niste suspiciuni, pana cand nu se pronunta o instanta nu putem sti daca e asa (…) DNA-ul comunica ce suspiciuni au dansii, instanta hotaraste daca lucrurile sunt adevarate sau nu. Cel putin asa ar trebui sa fie intr-un stat democratic”, a subliniat, de la Parlament, Niculae Badalau.

Intrebat, totodata, daca pesedistii se simt haituiti de DNA, Badalau a admis ca ar exista o astfel de senzatie. “Sentimentul in PSD… exista un sentiment de genul asta, tinand cont ca in ultima perioada, mai ales la adresa presedintelui nostru, au fost extrem de multe verificari de genul asta”, a raspuns presedintele executiv al PSD-ului.

In cursul acestei zile, DNA-ul a anuntat ca Dragnea este urmarit penal, in calitate de lider al CJ Teleorman, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si “folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene”. De altfel, dimineata, mai multi social-democrati – printre ei Marian Neacsu, Claudiu Manda si ministrul Paul Stanescu – i-au fost alaturi, din fata DNA-ului, presedintelui PSD, ajuns in fata procurorilor cu putine minute inainte de ora 9.

foto: Facebook