Presedintele Chinei devine egalul lui Mao

Numele si doctrina lui Xi Jinping au fost inscrise ieri, in urma unui vot al delegatilor Partidului Comunist Chinez reuniti inca de saptamana trecuta la cel de-al 19-lea Congres, in carta Partidului. Ceea ce-i confera lui Xi un statut echivalent cu cel al fondatorului Chinei comuniste, Mao Zedong.

In timp ce astazi Xi Jinping va primi un nou mandat de cinci ani in fruntea unui partid ce numara 89 de milioane de membri, cei 2300 de delegati au aprobat includerea in ”Constitutia” PCC a ”gandirii lui Xi Jinping asupra socialismului cu caracteristici chinezesti pentru o noua era”. Xi este primul lider, dupa Mao, care a beneficiat de aceasta onoare fiind in functie. ”Teoriile”, un termen mai putin prestigios decat ”gandirea”, lui Deng Xiaoping, artizanul reformelor economice ale Chinei, nu au intrat in textul de referinta al PCC decat numai dupa moartea sa, in 1997. Iar fostii presedinti Jiang Zemin si Hu Jintao nici macat nu au fost numiti in carta PCC, desi sistemele lor teoretice sunt citate.

Cine indrazneste sa critice?

Aceasta recunoastere ii va da liderului de la Beijing (64 de ani) o autoritate mai mult decat considerabila. Este greu de presupus cine va indrazni sa i se opuna unui lider de partid a carui doctrina a fost canonizata de insusi PCC. A-l critica pe Xi va insemna sa critici Partidul, sa comentezi sarcinile, cum se spunea in trecut si pe la noi.

Ori, in China, cine critica partidul si comenteaza sarcinile poate avea, brusc, mari necazuri. Doctrina lui Xi Jinping consta in promovarea ”marii renasteri a natiunii”, de maniera in care sa faca din China o tara ”moderna”, ”puternica” si care dispune de o armata ”de prim rang mondial”, pana la jumatatea acestui secol. Tot comertul mondial trebuie sa treaca prin China, o alta ambitie a lui Xi Jinping. Insa pentru a atinge aceste obiective, Xi nu a procedat si la o deschidere politica. ”Totul trebuie plasat sub directia Partidului: organizatiile PCC, guvernul, armata, societatea civila, indiferent unde s-ar afla”, a declarat Xi la discursul sau ce a inaugurat Congresul 19 al PCC. Astazi urmeaza sa fie anuntata componenta noului Comitet Permanent al Biroului Politic al PCC, esalon suprem al puterii in China, care numara acum sapte membri. Daca liderul de la Beijing va reusi sa-si plaseze o majoritate de aliati in acest sanctuar al puterii, controlul sau asupra Chinei va fi total, estimeaza unii experti.