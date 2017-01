Presa britanica moare de grija lui Adamescu

Dupa cum stiti deja, Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu se afla in Anglia, unde, dupa ce a fost arestat doua zile, a fost eliberat pe cautiune. Aici, sotia sa, Adriana Constantinescu, a relatat presei locale un episod rupt din filmele cu James Bond.

In principiu, presa britanica e disperata dupa senzational, indiferent daca subiectul este o facatura sau nu. “Anchete” fulminante precum aceea cu traficantii romani de arme sau cu sclavii oualor Kinder, complet inventate, s-au vandut bine. Si, probabil, o parte din cititorii lor le cred si acum ca fiind adevarate… O alta categorie iubita de presa britanica sunt persoanele cu bani multi, de la Abramovici la… Alexander Adamescu.

Personajul principal

Numele celui de al doilea e mereu gasit prin ziarele britanice mai cu seama de cand a fost emis un mandat european de arestare pe numele lui si Romania a cerut extradarea acestuia. El este implicat in dosarul unde este acuzat de DNA ca, alaturi de tatal sau, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro, respectiv 23.000 lei, unor magistrati, ca sa beneficieze de “clementa” acestora. Bref, el a aparut in presa britanica atunci cand i s-a emis mandatul, cand a angajat un fost procuror general englez pentru aparare, cand a fost arestat si apoi cand a fost eliberat conditionat. Nu negam si faptul ca, daca la noi are Romania Libera la dispozitie, acolo Alexander e nevoit sa recurga la puterea presei locale… Acum insa, povestea spusa de sotia lui Adamescu rupe publicatia The Telegraph pentru ca pare desprinsa din vremurile cand Securitatea ceausista le sufla in ceafa disidentilor romani fugiti in Occident. Adriana Constantinescu a declarat jurnalistilor ca autoritatile romane au vrut sa o rapeasca in primavara anului trecut, dar au esuat. Trebuie remarcat ca incredibila istorioara vine in contextul in care in aprilie urmeaza sa se judece extradarea lui Adamescu. Adica, daca romanii pot face asta la Londra, oare ce-ar face ei cand Adamescu va fi pe teritoriul Romaniei… altfel spus, “a fost ceva specific tentativelor de intimidare venite din partea procurorilor romani si a serviciilor secrete, care vor sa ne arate de ce sunt in stare”, asa cum a declarat sotia lui Alexander.

Povestea

Iata prin ce spune ca a trecut Adriana Constantinescu: “Cei doi indivizi erau mascati si aveau manusi. Conduceau un Mini cooper cu numere false, asa cum mi-au spus mai tarziu politistii. Si nu mi-au furat nimic in ciuda faptului ca aveam cercei cu diamante si cheile de la masina personala in mana. Cand s-au apropiat de mine, m-am aruncat la pamant si m-am luptat cu ei pana cand un vecin a auzit tipetele si a venit fugind spre mine. In acelasi timp, un sofer de taxi cu un client in spate, a oprit langa mine si a chemat un echipaj de Politie. Acela a fost momentul in care am fost salvata. Cei doi barbati au fugit la masina lor si au disparut rapid. Am avut noroc”.

Epilog

Ca sa semene cu “Suprematia lui Bourne”, atacul, zice nevasta lui Alexander, are legatura cu interese obscure ale unor fosti lideri comunisti care vor sa distruga familia Adamescu: “Cu toate ca rapitorii n-au vorbit, am stiut ca au fost angajati de romani, pentru ca m-au tintit special si n-au avut nicio intentie de a ma jefui. (…) Este moda clasica neocomunista, cand te duci dupa toata familia, dupa sotie, copii si bebelusi, si cand vrei sa distrugi o persoana.”