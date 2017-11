Preotul nervos la botez, suspendat 30 de zile

Au fost reactii peste reactii dupa ce in spatiul public au aparut imaginile suprinse la botezul unui baietel, cu un preot care si-a pierdut cumpatul in cateva randuri, in plina slujba de crestinare a unui bebelus.

Inregistrarea surprinsa intr-o biserica braileana a ajuns si in atentia mai-marilor Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, care au facut deunazi o analiza a situatiei si au luat o masura vizandu-l pe preotul care a socat cu atitudinea sa. “Rezultatele cercetarii au confirmat gesturi nepotrivite si o atitudine inadecvata a preotului in timpul oficierii slujbei Tainei Botezului. Urmare celor constatate, Permanenta Consiliului Eparhial a analizat cu atentie toate aspectele situatiei create si a aplicat sanctiunea (…), respectiv „oprirea (…) de la savarsirea unor lucrari sfinte, timp de 30 de zile” a preotului in cauza”, au transmis, miercuri, reprezentantii Arhiepiscopiei, cu referire la parintele Traian Mazare, de la Biserica “Sfintii Imparati” din Braila.

sursa foto: facebook.com/arhiepiscopia.dunarii.de.jos