Premierul Tudose si ministrii Cabinetului sau au adus un omagiu Regelui Mihai, la Peles

Prim-ministrul Mihai Tudose, insotit de ministrii Cabinetului pe care il conduce s-au indreptat catre Holul de Onoare de la Peles, pentru a se reculege la capataiul fostului suveran.

Urmandu-le, conform ordinii de precadere a functiilor in stat, liderului de la Cotroceni si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, premierul Tudose si mai multi membri ai Guvernului au ajuns la catafalcul regelui Mihai.

Dupa ce in prima faza au depus flori, Mihai Tudose si reprezentantii Cabinetului au intrat in Castelul Peles, au trecut pe la capataiul Regelui, iar apoi au semnat in cartea de condoleante.

