Premierul Spaniei a venit in gura lupului catalan

Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a sosit ieri in Barcelona, prima data de cand a plasat regiunea sub tutela Madridului facand un apel pentru ”regasirea Cataloniei a tuturor” si pentru o ”majoritate silentioasa”.

Rajoy, oaia neagra a separatistilor catalani, a venit pentru a-si sustine candidatul Partidului Popular, Xavier Garcia Albiol, la alegerile regionale prevazute in 21 decembrie. Rajoy a convocat acest scrutin dupa ce a destituit guvernul separatist condus de Carles Puigdemont si a dizolvat Parlamentul regional, dupa declaratia unilaterala de independenta (27 octombrie) a Parlamentului catalan, in fata careia a raspuns cu suspendarea autonomiei regionale. Premierul a cerut ”tuturor firmelor si companiilor care lucreaza sau au lucrat in Catalonia sa nu plece” in timp ce deja 2400 de firme si-au mutat sediul social din Catalonia.

Intr-o Catalonie unde se succed manifestatii si greve si unde turismul , de care depind multe locuri de munca, a scazut cu 15% dupa referendumul din 1 octombrie. ”Sa regasim o Catalonie democratica si lbera”, a lansat Rajoy catalanilor partizani au mentinerii in Spania a regiunii. ”Vom putea face asta daca majoritatea silentioasa isi transforma vocea in voturi”. Pentru Partidul Popular scrutinul din decembrie se anunta insa dificil. Vizita lui Rajoy intervine dupa o gigantica manifestatie la Barcelona la care au participat 750.000 de persoane care au cerut eliberarea liderilor separatisti arestati la Madrid, ceea ce demonstreaza ca miscarea secesionista are inca o mare capacitate de mobilizare. Primarul Barcelonei, Ada Colau, a denuntat arestarile liderilor separatisti dar a atacat ”guvernarea iresponsabila” a lui Puigdemont, care a dus Catalonia ”spre dezastru”.

Demonstratii la Bruxelles, Puigdemont absent

Sute de manifestanti separatisti catalani, reuniti ieri la Bruxelles, au balacarit UE cerand ”apararea democratiei” in Catalonia, in numele ”valorilor fondatoare a Europei”. ”Europa, rusine sa-si fie” se putea citi pe pancartele protestatarilor care denuntau ”prizonieri politici” in Spania. Instalat la Bruxelles, Carles Puigdemont nu a participat la aceasta demonstratie. ”Europa, viitorul tau depinde de ce vei face cu Catalonia”, a lansat Antonio Comin, unul din cei patru membri ai fostului guvern regional, care l-a insotit pe Puigdemont in Belgia. ”Este teribil ca institutiile europene nu inteleg ca atunci cand democratia este atacata nu-l poti aplauda (pe Rajoy) sau institutiile din Spania care actioneaza in afara legii”, a declarat eurodeputatul spaniol Josep-Maria Terricabras.