Premierul Netanyahu, ghid turistic pentru o romanca

Ioana Isac este turistul cu numarul 3 milioane in Israel, o cifra record in acest an, drept urmare Ministerul Turismului din aceasta tara i-a pregatit o supriza: dupa ce romanca si partenerul acesteia au fost intampinati pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv de ministrul Turismului, Yariv Levin, pentru un tur al orasului, cei doi tineri au aflat cu surprindere ca il vor avea drept ghid pe premierul Benyamin Netanyahu.

Sunt incantat sa-i urez astazi bun venit turistului cu numarul 3 milioane. Sunt fericit de realizarile Ministerului Turismului, care sunt rezultatul investitiilor uriase pe care le facem pentru promovarea tarii si al colaborarilor exceptionale cu liniile aeriene si cu operatorii de turism. Acestea au contribuit la economia locala cu 17 miliarde de shekeli si sute de joburi”, a declarat ministrul Yariv Levin. Ioana Isac si Mihai Georgescu au fost primiti in aeroport pe covorul rosu, cu baloane si flori, ministrul Turismului i-a condus in orasul vechi al Ierusalimului si, la muzeul din Turnul lui David, cei doi romani au aflat ca le va fi ghid premierul Netanyahu. Ioana Isac si Mihai Georgescu vor avea parte de plimbari cu limuzina, de un zbor cu elicopterul, de o vizita la Marea Moarta si de un tur al orasului Tel Aviv. In primele zece luni ale anului 63.000 de turisti din Romania au vizitat Israelul, comparativ cu 40.100 de turisti in aceeasi perioada a anului trecut. In plin sezon sunt 64 de zboruri pe saptamana intre Romania si Israel, cele mai multe pe ruta Bucuresti – Tel Aviv.