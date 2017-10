Premiera: zgarie-nori ultraluxos, construit de …Aston Martin!

Celebrul producator de masini de lux din Marea Britanie(creatorul masinii Agentului 007) vrea sa intre in lumea afacerilor imobiliare, construind un turn din sticla si otel, cu vedere la ocean, in Biscayne Boulevard Way din Miami.

Aston Martin Tower, realizat in colaborare cu firma americana G&G Business Developments, are o forma de corabie si va fi terminat in patru ani. Cladirea are 66 de etaje, ce vor incorpora 400 de apartamente de lux, niciun detaliu nu va fi lasat la intamplare, chiar si manerele usilor vor fi proiectate meticulos intr-un design specific brandului. Printre facilitati, o piscina incalzita in aer liber, centru de fitness, spa si sauna, galerie de arta, sali de conferinte si joaca pentru copii, teatru si cinematograf, salon de coafura si chiar un teren de golf virtual. Luxul are insa si un pret: pretul apartamentelor disponibile aici porneste de la 600.000 de dolari si ajunge la 8,5 milioane dolari. Penthouse-urile costa intre 14 milioane de dolari si 50 de milioane de dolari. Chiar directorul de creatie Aston Martin, Marek Reichman, se va ocupa de interiorul imobilului, in timp ce exteriorul este gandit de Revuelta Architecture si Bodas Miani Anger. Terenul pe care va fi construit turnul a fost achizitionat de G & G Business Developments in 2015, la pretul de 152 de milioane de dolari. Nicio grija, compania a declarat ca “vanzarile depasesc deja asteptarile noastre”.