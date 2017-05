Premiera: vanzarile Carrefour in Romania depasesc 1,5 miliarde euro!

Carrefour, cel mai mare retailer din Europa si al doilea la nivel mondial, si-a crescut vanzarile in tara cu peste o cincime, in 2016, depasind pragul de 1,5 miliarde de euro.

Carrefour a raportat vanzari in Romania de 1,501 miliarde de euro in 2016, in urcare cu 23,5% de la 1,215 miliarde de euro in anul anterior. Piata romaneasca s-a apropiat astfel la mai putin de 150 milioane de euro de cea din Polonia, unde retailerul a obtinut vanzari de 1,649 miliarde de euro. Grupul francez, care a finalizat, la sfarsitul anului trecut, preluarea Billa, a dezvoltat o retea de aproape 300 de magazine pe piata romaneasca, si a devenit cel mai mare operator de supermarketuri raportat la suprafata. La sfarsitul anului 2016, Carrefour a ajuns sa detina in Romania o retea de 298 de magazine, din care 32 de hipermarketuri, 213 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate, o crestere evidenta dupa 2015, cand, grupul avea 192 de magazine, din care 29 hipermarketuri si 110 supermarketuri, exceptand locatiile de proximitate. Tot in 2016, Carrefour preia cele 86 de supermarketuri Billa, o tranzactie estimata la circa 100 milioane de euro. La finele lui martie 2017, retailerul a surprins piata de afaceri cu o alta premiera, infiintand propria cooperativa agricola, Carrefour-Varasti. Grupul Carrefour are peste 10.100 de magazine in 34 de tari si primeste in magazinele sale peste 10 milioane de clienti.

