Premiera: un robot s-a sinucis

Steve, un robot care fost creat pentru a lucra ca agent de securitate intr-un centru comercial din Washington, a fost apreciat in prima lui zi de munca de persoanele venite la cumparaturi, iar unii dintre clientii mall-ului si-au facut selfie-uri cu el. Totul a functionat perfect pana cand Steve a cazut pe scari si si-a incheiat cursa “inecat” intr-o fantana.

Steve , un robot de securitate din gama K5, fabricat de compania Knightscope din Silicon Valley, a fost amplasat in Georgetown, un cartier elegant din Washington, si, dupa accident, a fost inlocuit de “sora” lui, Robie. Robotii de acest fel sunt echipati cu camere panoramice si in infrarosu, microfoane, detectoare de miscare si diverse tehnologii care le permit numeroase functii, inclusiv sa monitorizeze placutele de inmatriculare ale autovehiculelor. Un “software de detectare a anomaliilor” le permite sa identifice eventualele amenintari si sa alerteze autoritatile. Desi Steve a fost trimis la reparatii, compania Knightscope a investit 17 milioane de dolari in inteligenta artificiala destinata mentinerii odinii publice, iar specialistii estimeaza ca acest sector se va dezvolta rapid, mai ales ca pretul mediu de utilizare a acestor roboti este de 7 dolari pe ora.