Premiera: Playboy promoveaza un model transgender

Un model transgender va aparea, pentru prima data, in pictorialul central al revistei Playboy. Este vorba despre Ines Rau, manechin francez care a mai pozat nud si in 2014 si a lucrat pentru casa de moda Balmain si Vogue Italia.

„Frumusetea fiecarei femei merita sa fie apreciata. Nimeni nu merita mai mult sa fie considerate femei (decat femeile transgender) care sufera abuzuri in mod frecvent si sunt tratate ca si cum nu ar valora nimic’’, a spus Rau, in varsta de 26 de ani, in primul interviu acordat pe tema pictorialului. In luna martie, editia franceza a revistei Vogue a avut pentru prima data pe coperta un model transgender, la fel si Marie Claire Spania, in 2016. In luna august, gigantul industriei cosmetice L’Oreal a angajat primul model transgender, pe Munroe Bergdorf. Rau a precizat ca a fost aleasa personal de fondatorul Playboy, Hugh Hefner, care era militant pentru drepturile civile. „Mesajele de incurajare pe care le-am primit de la oameni au fost extraordinare, desi unii imi spun ca sunt urata si ca nu ar trebui sa apar niciodata in Playboy″, a mai precizat ea. Decizia ca Rau sa apara in posterul central a suscitat numeroase comentarii pe retelele de socializare. Un barbat a comentat pe pagina de Facebook a revistei ca „este ultima picatura, imi pare rau, dar imi plac femeile adevarate, nu cele care au 500 de operatii″.