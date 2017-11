Premiera: Palatul Buckingam, aparat de marinari

Pentru prima data in 357 de ani, celebra garda a Palatului Buckingam, militarii imbracati cu uriasele caciuli din blana de urs si tunicile rosu-aprins au fost inlocuite de marina militara a Marii Britanii.

Ceremonia, deja vestita in toata lumea, a devenit acum o curiozitate pentru ca nimeni, dar absolut nimeni, nu a vazut ca palatul cu pricina sa fie pazit de alti militari decat cei in tunici rosii, membri ai uneia dintre cele cinci arme ale infanteriei. De altfel, o ceremonie care sa implice marina militara nu s-a mai intamplat din 1660. Acum, 86 de soldati ai marinei Marii Brianii s-au antrenat pret de o luna ca nu cumva sa dea gres in cadrul ceremonialului, care a iesit perfect, in pofida faptului ca toti marinarii erau foarte emotionati pentru ca participau intaia data la o asemenea onoare. Militarii au fost alesi din echipajele a 45 de nave ale marinei regale. Curiosii au fost de acord ca noile garzi s-au descurcat foarte bine, aproape la fel ca si celebri grenadieri in uniforme rosii.