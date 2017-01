Premiera: Nominalizarile la Oscar, anuntate online

Nominalizarile la premiile Oscar vor fi anuntate anul acesta pe internet, un lucru care pana acum nu s-a intamplat niciodata.

Academia de Film, institutia care decerneaza premiile Oscar, a luat decizia de a renunta la metoda traditionala de anuntare a nominalizarilor la aceste trofee, fara sa precizeze motivul. Nominalizarile vor fi anuntate prin intermediul unei prezentari originale. Transmisia va putea totusi fi vizionata pe site-ul oficial al Academiei de film americane, Oscar.com, si pe platformele Oscars.org. De asemenea si televiziunile care doresc, pot prelua transmisia. Academia de Film a anuntat aceste modificari, insa nu a precizat motivele schimbarii. Cea de-a 89-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 26 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Prima ceremonie televizata a premiilor Oscar a fost cea din 1953, iar in prezent este difuzata in mai mult de 200 de tari. Oscar este cea mai veche ceremonie de premii, cu echivalentele sau, Emmy in televiziune, Tony in teatru si Grammy in muzica fiind modelate dupa acesta. Oscar este considerat a fi cel mai prestigios premiu din cinematografie, urmat de Globul de Aur.