Premiera mondiala: robotul-cetatean!

Arabia Saudita a acordat cetatenie unui robot la un targ de investitii tehnologice tinut in capitala Riad.

Humanoidul devenit cetatean saudit este de fapt o „ea”, se numeste Sophia, a fost fabricata in Hong Kong si in plus va primi si pasaport. „Vreau sa traiesc si sa muncesc alaturi de oameni, asa ca am nevoie sa-mi exprim emotiile ca sa-i inteleg pe oameni si sa le castig increderea. Vreau sa-mi folosesc inteligenta artificiala ca sa-i ajut pe oameni sa traiasca mai bine, cum ar fi sa gandesc locuinte mai inteligente, sa construiesc orase mai bune”, si-a inceput Sophia “discursul” la Future Investment Initiative, unde participa peste o suta de fonduri de investitii din intreaga lume. Robotul este capabil sa arate o varietate de expresii faciale si poate privi in ochi partenerii de discutie. La intrebarea daca robotii pot avea constiinta si sa stie ca sunt, de fapt, masinarii programate, Spohia raspunde senina: „De unde stii tu ca esti om?”. „Sunt foarte onorata si mandra pentru aceasta distinctie. E un moment istoric sa fiu primul robot din lume sa fie recunoscut ca fiind cetatean”, a adaugat noua cetateanca saudita.