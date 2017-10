Premiera: licitatie in bitcoin!

Moneda virtuala va fi „acceptata ca plata” pentru ofertantii de la urmatoarea sesiune de vanzari a casei italiene de licitatii Sant’Agostino, o premiera mondiala in Peninsula.

Saptamana aceasta vor fi scoase la licitatie la Sant’Agostino aproape 600 de piese rare de mobilier, din Italia si din strainatate, iar „bitcoin va fi acceptata ca plata”, se arata intr-un comunicat. Tot prin intermediul monedei virtuale se va putea plati si la urmatoarea licitatie de la sfarsitul lunii noiembrie, unde vor fi expuse tabouri, bijuterii si ceasuri. Saptamana trecuta, bitcoin a depasit valoarea de 5.000 de dolari, pentru prima data in istorie, dupa ce la inceputul anului era de 966 de dolari. Moneda digitala(creata in 2009), a aparut si in Romania in 2014, si circula prin intermediul tehnologiei blockchain, care inregistreaza detaliile tranzactiilor, inclusiv codurile specifice fiecarui cumparator sau vanzator. Desi mai multe autoritati bancare nationale au avertizat ca o astfel de moneda nu este reglementata si este expusa riscurilor(China este prima tara care a interzis schimburile interne de Bitcoin, iar Rusia a declarat-o ilegala), criptomoneda a devenit din ce in ce mai populara in randul companiilor. Firmele de consultanta au estimat ca Bitcoin ar putea deveni, pana in anul 2030, a sasea cea mai utilizata moneda din lume pentru constituirea rezervelor valutare la nivelul bancilor centrale din intreaga lume, alaturi de euro, dolar, lira sterlina, yen si dolarul Canadian.