Premiera in Romania: primul targ educational de moda

Fashion Me va avea loc pe 25 noiembrie , in Bucuresti, si reprezinta o lovitura in domeniu. Primul targ de acest gen din Romania va reuni 11 dintre cele mai mari universitati cu specializari in fashion, design, fotografie, luxury.

Ineditul eveniment, organizat de Premium Edu, reuneste reprezentanti de la Istituto Marangoni din Milano – unde a studiat, de exemplu, Franco Moschino sau Domenico Dolce, ESMOD din Paris – printre a carei absolventi se regasesc Olivier Rousteing, creative director BALMAIN, sau Suzy MENKES, International VOGUE Editor, BHMS din Lucerna, Istituto Europeo di Design din Milano, BAU din Roma, Cats College din Boston, Cambridge School of Visual and Performing Arts din Londra, Falmouth University din Falmouth, Willem de Kooning Academy din Rotterdam, Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti si Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca. Oferta prestigioaselor institutii prezente la targ este una generoasa si acopera facultati de fashion, styling, design de interior, fotografie, marketing, advertising, comunicare audio-video, business de produs, digital media, branding, mastere in domeniu sau cursuri scurte de 3 saptamani. “Am ajuns la concluzia ca este necesar un astfel de targ, nisat pe fashion, pentru ca, la intalnirile noastre si in timpul consilierilor, am intalnit atat liceeni pasionati de moda, de fotografie, luxury, design, cat si oameni care lucreaza in business fashion, care vor sa se specializeze in domeniul lor si nu stiu de unde sa isi ia informatiile cu privire la studiile pe care le pot urma, nu stiu in ce consta portofoliul lor si, cel mai important, ce domeniu din industria fashion li se potriveste,” a declarat Mihaela Haiduc, Director of Education and Learning, Premium Edu, organizatorul targului. Mai mult, organizatorii ofera si o bursa de studiu in valoare de 1.000 de euro tuturor celor care se vor inscrie la cursurile Istituto Marangoni sau BHMS si vor trimite scrisorile de intentie pe adresa office@premiumedu.ro pana la data de 14 decembrie 2017. Lista castigatorilor se va face publica pe 30 ianuarie 2018.

Fashion Me se desfasoara la Palatul Universul din Bucuresti, de pe strada Actor Brezoianu 23-25, corpul B – Apollo 111, intre orele 10:00-18:00.