Premiera in Franta: Brigitte Macron, rol oficial la Elysee

Sotia presedintelui francez a primit un rol oficial la Palatul Elysee, prin intermediul unei “carte de transparenta privind statutul pe care il are consoarta sefului statului francez”, un document publicat pe site-ul presedintiei.

Este pentru prima oara in istoria Frantei cand un text stabileste concret rolul si mijloacele pe care le are consoarta presedintelui. Acest rol de reprezentare nu este nici retribuit, nici dotat cu un buget specific, precizeaza comunicatul. “Este vorba de un statut juridic, dar si de un angajament valabil doar pentru Brigitte Macron si pe durata mandatului lui Emmanuel Macron”, a precizat o sursa din anturajul sotiei presedintelui. Emmanuel Macron a promis in campanie ca va pune capat unei “ipocrizii franceze” prin crearea unui statut juridic pentru consoarta presedintelui Republicii. Decizia sa finala nu a trecut printr-o lege sau un decret, desi o petitie lansata recent impotriva oricarui statut oficial a strans 316.000 de semnaturi in cateva saptamani. Chiar daca textul Palatului Elysee nu foloseste denumirea de “Prima Doamna”, Brigitte Macron trebuie sa asigure public reprezentarea Frantei alaturi de seful statului, o misiune pentru care va avea doi consilieri si un secretar.